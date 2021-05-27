Унгуряну: почему в Молдове постоянно растут цены на бензин и дизтопливо

Экспертиза Унгуряну: почему в Молдове постоянно растут цены на бензин и дизтопливо

Даже сама молдавская власть не знает, что стоит за хроническим и бессистемным ростом цен на топливо в республике. Ее попытки ответить на этот вопрос через объяснения для потребителя и имитацию борьбы с этим феноменом невнятны. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.

Унгуряну затруднился ответить на вопрос, что является причиной постоянного роста цен на рынке топлива.

"В этой сфере нет транспарентности, поэтому приходится верить только тем заявлениям, которые делают топливные импортирующие компании Молдовы. А молдавские поставщики топлива рассказывают о росте цен на нефть и, как следствие, подорожании нефтепродуктов и переработки на НПЗ", - сказал собеседник.

Эксперт констатировал, что сегодня государство "очень вяло" пытается вернуть контроль над топливным рынком Молдовы.

В начале апреля 2021 года парламент в окончательном чтении проголосовал за законопроект депутата Александра Олейника об изменении методологии регулирования цен на топливо. Спустя почти месяц раздумий закон одобрила президент Майя Санду. Она тогда отметила, что документ сырой и недоработанный, но он должен стать "сигналом для топливных компаний".

Согласно утвержденному документу цена на литр топлива должна быть привязана к котировкам американского агентства Platts, а маржа топливных компаний ограничена НАРЭ. Похожая методология действовала в Молдове с 2016 по 2018-й год.

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