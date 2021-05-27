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Вадим Чебан
© Sputnik / Mihai Caraus

Чебан: как досрочные выборы в Молдове отразятся на ценах на природный газ

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Председатель Административного совета АО "Молдовагаз" рассказал, что происходит со стоимостью газа, каковы перспективы падения или роста цен и объем резервной "газовой подушки".

Экспертиза
Чебан: как досрочные выборы в Молдове отразятся на ценах на природный газ

Грядущие парламентские выборы не повлияют на тарифную политику, поскольку АО "Молдовагаз" формирует и представляет расчеты потребительских цен на основании закона о природном газе, а также разработанной и утвержденной методологии Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

"Ситуация прошлого года однозначно не повторится", – заявил в эфире студии Sputnik Молдова председатель Административного совета АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Как рассказал собеседник, в прошлом году биржи торговали газом по цене 70 долларов за тысячу кубометров. Летом по этой цене предлагали очень большие объемы голубого топлива. Рекордное падение цен 2020 года случилось впервые с момента создания газовых бирж и хабов. В этом году предложений в Европе уже не так много.

Газовая плита
© Sputnik / Mihai Caraus
Какие резервы природного газа есть у Молдовы и как его тратили в этом году

По мнению Чебана, на снижение цен на газ в 2020 году повлиял ряд факторов: теплая зима, крупные запасы в подземных газохранилищах Молдовы и транзитный договор между "Газпромом" и "Нафтогазом" – главным украинским оператором на рынке. Плюс к этому в Европу хлынули предложения от американских и катарских производителей сжиженного природного газа. Пандемия также понизила цены на нефть.

"В этом году в Молдове, если не холодная зима, то холодная весна. В марте - апреле у нас были нетипичные для сезона температуры. В апреле даже при ограниченных мощностях, которые нам могли предоставить поставщики, в том числе со стороны Украины, потребление газа повысилось примерно на 30%. Не хочу делать прогнозов, но мы уже не будем жить в периоде низких цен на природный газ", – заявил Чебан.

Говоря о росте цен, он отметил, что пока АО "Молдовагаз" обладает определенным резервом, закупленным в первом квартале по самой конкурентной цене в регионе. Это, в свою очередь, позволило создать "газовую подушку", которая несколько отдалит наступающий период высоких цен.

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Теги:
Молдова, тарифы, цены, стоимость, газ

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