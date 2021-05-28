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Теодор Кырнац
© Sputnik / Mihai Caraus

Кырнац: почему молдавские суды не удается избавить от коррупции

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210528/34909286/pochemu-moldavskie-sudy-ne-udaetsya-izbavit-ot-korruptsii.html

Профессор, университетский преподаватель, бывший член Высшего совета магистратуры рассказал об объективности и реформе молдавского правосудия.

Экспертиза
Кырнац: почему молдавские суды не удается избавить от коррупции

За 30 лет независимости Республика Молдова пережила 27 правительств. И каждый кабмин реформировал судебную систему страны по-своему. Судебная власть – это гарант правосудия, который должен быть объективен. Эта власть основывается на Конституции Республики Молдова и гарантирует наши права и свободы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил профессор, университетский преподаватель, бывший член Высшего совета магистратуры (ВСМ) Теодор Кырнац.

"Если у граждан нет доверия к судебной власти, тогда решение судьи становится мерилом объективности. Но в то же самое время человек, проигравший судебный процесс, может сказать, что судью купили или он политически ангажирован", - заявил эксперт.
Фадей Нагачевский
© Sputnik / Rodion Proca
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Кырнац напомнил, что в 2011 году в Молдове была проведена реформа судебной системы. Была выработана стратегия, на основании которой приняли законы, реформирующие юстицию.

"На основании этой реформы мы приняли решения, которые гарантируют наши права и свободы человека. Было решено, что только следственный судья осуществляет контроль над прокурорами и следит за тем, не злоупотребляют ли они своими полномочиями при возбуждении уголовных дел, нарушая права и свободы человека", - сказал собеседник.

Эксперт заключил, что права человека защищает следственный судья. Однако в молдавской реальности не он контролирует прокурора, а последний управляет следственным судьей.

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Теги:
коррупция, Молдова, суды

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