Кырнац: почему молдавские суды не удается избавить от коррупции

Экспертиза Кырнац: почему молдавские суды не удается избавить от коррупции

За 30 лет независимости Республика Молдова пережила 27 правительств. И каждый кабмин реформировал судебную систему страны по-своему. Судебная власть – это гарант правосудия, который должен быть объективен. Эта власть основывается на Конституции Республики Молдова и гарантирует наши права и свободы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил профессор, университетский преподаватель, бывший член Высшего совета магистратуры (ВСМ) Теодор Кырнац.

"Если у граждан нет доверия к судебной власти, тогда решение судьи становится мерилом объективности. Но в то же самое время человек, проигравший судебный процесс, может сказать, что судью купили или он политически ангажирован", - заявил эксперт. © Sputnik / Rodion Proca Министр юстиции призвал не вовлекать ведомство в политику

Кырнац напомнил, что в 2011 году в Молдове была проведена реформа судебной системы. Была выработана стратегия, на основании которой приняли законы, реформирующие юстицию.

"На основании этой реформы мы приняли решения, которые гарантируют наши права и свободы человека. Было решено, что только следственный судья осуществляет контроль над прокурорами и следит за тем, не злоупотребляют ли они своими полномочиями при возбуждении уголовных дел, нарушая права и свободы человека", - сказал собеседник.

Эксперт заключил, что права человека защищает следственный судья. Однако в молдавской реальности не он контролирует прокурора, а последний управляет следственным судьей.

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