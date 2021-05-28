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Олег Кожокару
© Sputnik / Mihai Caraus

Кожокару: почему на молдавских трассах происходят разборки с битами

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210528/34918430/pochemu-na-moldavskikh-trassakh-proiskhodyat-razborki-s-bitami.html

Председатель Союза автоводителей республики объяснил причину повышенной нервозности у молдавских автолюбителей.

Экспертиза
Кожокару: почему на молдавских трассах происходят разборки с битами

Современные водители Молдовы не отстают от мира. Они активно используют средства видеорегистрации, ведут запись на мобильные телефоны на случай дорожно-транспортного происшествия и фиксируют события. Мы побеседовали в эфире студии Sputnik Молдова с председателем Союза автоводителей Молдовы Олегом Кожокару, который рассказал, как участникам движения защитить себя от агрессивных "коллег", которые все чаще пускают в ход бейсбольные биты и монтировки для решения конфликтных ситуаций на дорогах.

"Несколько лет назад мы были на одном крупном саммите стран СНГ, где заместитель министра транспорта привел интересный факт. За год в спорттоварах страны реализовали один костюм для игры в бейсбол и 300 тысяч бейсбольных бит. Вот и вся несложная арифметика. Конечно, это все плачевно. Это все усугубляет пандемия, экономические проблемы и ухудшение отношений между людьми", - заявил эксперт.

Эксперт заключил, что молдавских нарушителей правил дорожного движения оправдывать не стоит. Прошли те времена, когда ездили гораздо спокойней и солидней. Сегодня на дорогах таких больших городов, как Кишинев, Бельцы и Комрат, очень нервная обстановка, а правоохранительные органы должны активнее вмешиваться в решение спорных и конфликтных ситуаций между водителями.

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Теги:
автотрассы, Молдова, биты, разборки

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