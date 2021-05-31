Гараба: удастся ли восстановить один из главных символов Молдовы

Эколог рассказал, почему о восстановлении популяции зубров и других редких животных в Молдове речи не идет и какие факторы уничтожили животные виды.

Экспертиза Гараба: удастся ли восстановить один из главных символов Молдовы

Восстановить популяцию зубров в Молдове невозможно, поскольку сокращающаяся площадь лесов не позволяет обеспечить зону обитания таким крупным животным.

Оставшиеся молдавские леса по площади не идут ни в какое сравнение с лесами Польши и Белоруссии. Поэтому о зубрах речи не идет. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил эколог, председатель Кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

"А волки в Молдове появились, более того, у нас появились и шакалы. Так что это не шутка, что в Молдову возвращаются те животные, которые когда-то были. Их намного меньше, но у нас лесов мало, поэтому и лесные животные тоже сокращаются", - сказал эколог.

Специалист добавил, что степных животных у нас почти не осталось, потому что нет степей. Была очень красивая и крупная птица дрофа, которая обитала по всей территории Молдовы, но ее истребили.

Хорошая новость, по мнению Гарабы, в том, что в страну сейчас возвращаются суслики.

Сегодня Молдова достигла такого уровня ведения хозяйства и такого соотношения природных и сельскохозяйственных угодий, заключил собеседник, что, к сожалению, "мы не можем рассчитывать на какое-то существенное увеличение числа видов диких животных в Республике Молдова". Нам остается только мечтать и завидовать тем странам, которым удалось сохранить большие площади лесов и степей.

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