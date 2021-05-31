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Олег Тофилат
© Sputnik / Miroslav Rotari

Тофилат: какая судьба ждет "Железную дорогу Молдовы"

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Генеральный директор госпредприятия "Железная дорога Молдовы" рассказал о планируемом размежевании, перспективах и многомиллиардном проекте.

Экспертиза
Тофилат: какая судьба ждет "Железную дорогу Молдовы"

Очевидно, что сейчас госпредприятие "Железная дорога Молдовы" не сможет начать и осуществить размежевание железной дороги. Конкретный процесс размежевания будет долгим, как минимум пять лет. Начнется он только после принятия нового железнодорожного кодекса. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил генеральный директор госпредприятия "Железная дорога Молдовы" Олег Тофилат.

Олег Тофилат
© Sputnik / Osmatesco
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"Железнодорожный кодекс сейчас на рассмотрении в парламенте. Именно он дает право правительству думать об этом размежевании. Но это не самый насущный вопрос. Это важно, но в перспективе на три-пять лет. Сейчас мы осваиваем несколько другие области. За пару месяцев необходимо решить вопрос со старыми долгами по зарплатам сотрудников за пять-шесть месяцев, разобраться с текущими инвестиционными проектами, а там вопросы намного объемнее, чем задолженности по зарплатам", - сказал Тофилат.

Речь идет о проекте по реабилитации коридора от Тигины до Джурджушешт стоимостью 2,5 миллиарда леев.

"Обратите внимание на то, что задолженность по зарплатам составляет около 150 миллионов леев, а проект по реабилитации Бендеры - Джурджушешты – это 2,5 миллиарда, то есть в 15 раз больше. Там есть вопросы финансирования, подписания контракта, которые требуют серьезных мер и серьезного консенсуса на уровне правительства", - подчеркнул собеседник.

Поэтому, заключил Тофилат, госпредприятие "Железная дорога Молдовы" займется тщательной подготовкой, и, как только новое правительство приступит к своим обязательствам, руководство должно принять важное решение по этому проекту.

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