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Ион Максим
© Sputnik / Osmatesco

Максим: неприбыльное "золото" молдавских пчеловодов

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Председатель Ассоциации пчеловодов рассказал о том, как молдавские специалисты, потеряв 40% пчел в засухе прошлого года, столкнулись с неконкурентными условиями рынка.

Экспертиза
Максим: неприбыльное "золото" молдавских пчеловодов

Самое главное препятствие, с которым столкнулись молдавские пчеловоды сегодня, – это невозможность поставлять требуемые объемы меда на рынок. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил председатель Ассоциации пчеловодов Молдовы Ион Максим.

"Торговые предприятия, обладающие крупной развитой сетью магазинов, требуют от пчеловодов поставлять большие объемы меда адресно на каждую торговую точку. Нам же удобнее загрузить машину меда и доставить ее на торговый склад для последующего распределения. Когда торговые предприятия диктуют пчеловодам условия, нам не очень удобно работать", - заявил председатель Ассоциации.

Пчела-медонос, архивное фото
© AFP 2021 / MOHD RASFAN
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Второй важный фактор, по мнению Максима, это то, что молдавские пчеловоды не в состоянии обеспечить требуемое количество фасованного меда. Сегодня, в целом по Республике, Молдова производит до 7 тысяч тонн меда. В то время как соседние страны – Украина и Румыния – производят 60-100 тысяч тонн и 60 с лишним тысяч тонн, соответственно. Молдова не может конкурировать с соседними странами и, тем более, диктовать цену на мед.

"Молдавские пчеловоды производят хороший, качественный мед, но реализуют его в неконкуретных условиях. Цену на акациевый мед формирует Венгрия. Стоимость на остальной монофлерный мед диктуют Германия и Франция. Молдова продолжает оставаться всего лишь производителем", - заключил эксперт.

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Теги:
Молдова, пчеловоды, медь

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