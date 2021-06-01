Максим: неприбыльное "золото" молдавских пчеловодов

Самое главное препятствие, с которым столкнулись молдавские пчеловоды сегодня, – это невозможность поставлять требуемые объемы меда на рынок. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил председатель Ассоциации пчеловодов Молдовы Ион Максим.
"Торговые предприятия, обладающие крупной развитой сетью магазинов, требуют от пчеловодов поставлять большие объемы меда адресно на каждую торговую точку. Нам же удобнее загрузить машину меда и доставить ее на торговый склад для последующего распределения. Когда торговые предприятия диктуют пчеловодам условия, нам не очень удобно работать", - заявил председатель Ассоциации.
"Молдавские пчеловоды производят хороший, качественный мед, но реализуют его в неконкуретных условиях. Цену на акациевый мед формирует Венгрия. Стоимость на остальной монофлерный мед диктуют Германия и Франция. Молдова продолжает оставаться всего лишь производителем", - заключил эксперт.
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