Тромбицкий: как отучить граждан Молдовы мусорить

Эколог дал оценку культуре сбора мусора и проанализировал отношение современных жителей Молдовы к его сбору.

Экспертиза Тромбицкий: как отучить граждан Молдовы мусорить

Сегодня граждане Молдовы стали ответственнее подходить к сбору мусора: молодежь, в принципе, более прогрессивна, чем старшее поколение, поэтому мы каждый год становимся свидетелями проведения новых экологических инициатив. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель Ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras эколог Илья Тромбицкий.

"И все-таки у нас ситуация сейчас с мусором на водоемах и реке Днестр лучше, чем была когда-то. То есть люди постепенно, то ли побывав на Западе, то ли сами по себе, но меняют свое отношение в лучшую сторону по отношению к Днестру и проблеме загрязнения", – отмечает эколог.

По мнению Тромбицкого, проблемы утилизации и сбора мусора в Молдове все чаще встречаются среди сельского населения. "Но и там шаг за шагом тоже внедряются методы управления отходами. Сейчас, например, по многим селам проезжает трактор и собирает заготовленные мешки с мусором".

Как мы видим, заключил собеседник, проблема сбора мусора в Молдове медленно, но решается.

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