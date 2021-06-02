Шинкарь: что может привести Молдову к национальной катастрофе

Священнослужитель рассказал о кризисе патриархальных ценностей в современном молодежном обществе и объяснил, к чему нас приведет кризис смыслов.

Экспертиза Шинкарь: что может привести Молдову к национальной катастрофе

Когда говорят, что дети - наше будущее, мы слегка лукавим, потому что дети – это наше настоящее и, одновременно, месть нам. Наши дети несут в себе месть жизни к нам, потому что все, что мы в них не вложим, будет страшной болью для нас самих. Худшее, что может случиться с любым родителем: твой ребенок вырастает и отвергает то, что дорого твоему сердцу, ввергая тебя в полный крах. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал священнослужитель, протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь.

"Мы действительно сейчас видим страшнейшую ситуацию. Мало того, что родители "пашут" и вынуждены уезжать. Сегодня в Молдове огромное число детей воспитывается в неполноценных семьях, где ребенок, лишенный образа отца, не видит соответствующей модели поведения. Для ребенка это очень важно. Мы - рабы наших желаний, и они нас ведут", - говорит священнослужитель.

По мнению Шинкаря, воспитание – это система табу, то, чего нельзя. Мы не рассказываем ребенку как надо, мы рассказываем ему, чего нельзя. Чтобы ребенок воспитывал свои высшие чувства, а не за счет высших чувств питал низшие. Ведь, притупляя низменные порывы, человек взлетает на самый верх и, одновременно, познает глубину жизни. Это очень важно.

"Если глубины нет, сердце человека все равно ее требует. Эту глубину заполняют наши "Лучафэрулы", которые на разных языках переводятся по-разному, но звучат везде одинаково. "Утренние и вечерние звезды" современного рэпа начинают звучать матом, и человек за ними идет, потому что ему никто не рассказывал о высоком. Он не знает языка правды и красоты, а сердце требует. И происходят постоянные подмены", - считает эксперт.

Вместо высоты, приводит пример священнослужитель, человек слушает матерную музыку. Вместо правды высокого слова – дешевые вонючие слова. Вместо настоящей любви - пытается окунуться в разврат и скотство. Вместо испытания счастья от глубины жизни - глотает наркотики. Это работает принцип "Свято место пусто не бывает", по которому если твое сердце не воспитано в любви, оно будет искать ее в грязи, дерьме, в том, что близко и под носом. Наше общество находится в катастрофическом кризисе смысла.

"Наши дети не получают ответы на свои вопросы. Мы, как церковь, к сожалению, тоже очень слабы. Нам трудно признавать свою беспомощность, но мы ее признаем. Мы тоже сейчас пусты и нам непросто подняться на этот труд", - заключил собеседник.

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