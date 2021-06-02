Кырнац: можно ли наказать молдавских судей за незаконные решения

В Молдове существует закон о дисциплинарной ответственности, на основании которого любого судью можно привлечь к ответственности. Помимо этого, есть статья УК номер 307, которая предполагает уголовную ответственность для судей, преднамеренно выносящих незаконные решения. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил профессор, адвокат, бывший член Высшего совета магистратуры Теодор Кырнац.
"Я считаю, что законы в Молдове есть, но нет тех, кто их внедрял бы их в жизнь. На бумаге закон выглядит красиво, а на практике – решение зависит от человека", – заявил эксперт.
"В последнее время Высший совет магистратуры не заседает. Мы даже не видим, чем заканчиваются возбужденные дисциплинарные дела и как работает судебная инспекция с дисциплинарной коллегией. Там все настолько непрозрачно и туманно, что приходишь к выводу, что эти органы существуют лишь для того, чтобы закрывать глаза на нарушения в судебной системе Республики Молдова", – заключил собеседник.
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