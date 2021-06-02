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Теодор Кырнац
© Sputnik / Mihai Caraus

Кырнац: можно ли наказать молдавских судей за незаконные решения

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210602/34960772/mozhno-li-nakazat-moldavskikh-sudey-za-nezakonnye-resheniya.html

Бывший член Высшего совета магистратуры объяснил, почему в Молдове, которая является одним из лидеров по числу жалоб граждан в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), столько "тумана" в судебной системе.

Экспертиза
Кырнац: можно ли наказать молдавских судей за незаконные решения

В Молдове существует закон о дисциплинарной ответственности, на основании которого любого судью можно привлечь к ответственности. Помимо этого, есть статья УК номер 307, которая предполагает уголовную ответственность для судей, преднамеренно выносящих незаконные решения. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил профессор, адвокат, бывший член Высшего совета магистратуры Теодор Кырнац.

"Я считаю, что законы в Молдове есть, но нет тех, кто их внедрял бы их в жизнь. На бумаге закон выглядит красиво, а на практике – решение зависит от человека", – заявил эксперт.

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По мнению Кырнаца, если все члены Высшего совета магистратуры начнут объективно оценивать работу судей Республики Молдова, то на каждом заседании мы бы стали свидетелями громких увольнений, связанных с нарушением закона о дисциплинарной ответственности в Республике Молдова.

"В последнее время Высший совет магистратуры не заседает. Мы даже не видим, чем заканчиваются возбужденные дисциплинарные дела и как работает судебная инспекция с дисциплинарной коллегией. Там все настолько непрозрачно и туманно, что приходишь к выводу, что эти органы существуют лишь для того, чтобы закрывать глаза на нарушения в судебной системе Республики Молдова", – заключил собеседник.

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