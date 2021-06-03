Жук: можно ли избавить Молдову от олигархов

Экспертиза Жук: можно ли избавить Молдову от олигархов

Такое явление, как олигархизация власти на постсоветском пространстве, связано с переходным периодом и незрелыми процессами демократии. К моменту, когда в Республике Молдова повысится степень развития демократических институтов, общества и власти, тогда появится меньше возможностей для олигархизации политических партий и институтов государственной власти. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

"Конечно, и в зрелых демократиях Запада мы тоже видим множество расследований: история с Сильвио Берлускони в Италии, Гельмутом Колем в Германии, Жаком Шираком во Франции. Но там для олигархизации существует меньше возможностей, а на постсоветском пространстве – наоборот, здесь власть является целью для достижения личных и групповых интересов. Если ты не во власти, тебе сложно обеспечить свои собственные интересы. Поэтому власть является механизмом олигархизации институтов общества", - заявил эксперт.

По мнению Жука, Молдова нуждается в другом уровне демократии: именно при таком условии олигархи Молдовы существенно сузят свои возможности. Перспективы уменьшить влияние олигархов на институты государственной власти Молдовы весьма призрачны, - заключил собеседник.

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