Фурдуй: почему примары в Молдове должны быть беспартийными

За последние 5-7 лет в городах и селах Молдовы мы видим положительную динамику развития: все меняется к лучшему, и в этом, в большей степени, заслуга примаров. Некоторых из них, в каком-то смысле, можно назвать даже "героями", зная, в каких условиях им приходилось работать и какие способы влияния применялись к ним: давление на членов семьи, несправедливые уголовные дела и многое другое.
Тем не менее, они смогли это преодолеть, и мы видим, что в молдавских городах строят дороги, проводят свет, воду и канализацию. Все это в первую очередь – их заслуга, и наше общество это также ценит. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал исполнительный директор Конгресса местных и региональных властей Виорел Фурдуй.
"Почему бы не снизить уровень политизации общества? Надо исключить ее на уровне местных властей и примаров. Быть может, и для примаров нужен закон, аналогичный закону в Конституции, по которому президент Республики Молдова, вступив в должность, приостанавливает свое членство в партии. Примары будут представлять все сообщество, а на время мандата – приостанавливать свою политическую работу, а может, вообще внести запрет на членство в каких-либо партиях", – заявил эксперт.
"Это дороги, водоснабжение, канализация, свет. Здесь, как мы видим, есть о чем поразмышлять и обсудить это более широко в будущем. Сегодня, к сожалению, политизация достигла невиданных высот. Политикой могут заняться или очень крупные населенные пункты или парламент с его вечными политическими баталиями", – заключил собеседник.
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