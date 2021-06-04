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Валентин Крылов.
© Sputnik / Mihai Caraus

Крылов: ЦИК должен разобраться со странностями в количестве избирателей

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Политический аналитик отметил, что с момента обретения Молдовой независимости количество граждан с правом голоса в республике значительно сократилось.

Экспертиза
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Молдавская диаспора, граждане, живущие и работающие за рубежом, похоже, стали новым политическим козырем, особенно в период электоральной кампании и особенно - при подсчете голосов. То, как диаспора в европейских странах проявила себя в ходе второго тура президентских выборов в минувшем году, все молдавское общество помнит. Фактически именно эти голоса привели прозападного политика Майю Санду в президентское кресло.

Но что вызвало такой ажиотаж при волеизъявлении граждан Молдовы за рубежом? Ответ на этот и другие вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Валентин Крылов.

"В таких условиях электоральные конкуренты должны каждый шаг Центральной избирательной комиссии и других партий мониторизировать через микроскоп и кричать на каждом углу о том, что творится. Жителей страны вновь хотят обмануть, не видя в них граждан", - заявил собеседник.
ЦИК
© Sputnik / Mihai Caraus
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Крылов уверен: партиям надо максимально внимательно работать с Центральной избирательной комиссией, с ее решениями, с тем, что принимается в день голосования и при подсчете результатов волеизъявления народа.

"Каждый день публикуются материалы по формированию избирательных участков по организации голосования в диаспоре. Но посмотрите на число избирателей! Как у нас может быть на 403 тысячи граждан с правом голоса больше, чем было в конце советского периода? Это - нонсенс, полностью исключена безопасность избирательного процесса", - добавил Крылов.

По утверждению аналитика, заявленных в списках избирателей, в том числе за рубежом, просто физически не существует, а с 1991 года, когда Молдова обрела независимость, число людей с правом голоса и вовсе сократилось на 800 тысяч. Крылов недоумевает, как при реальном числе избирателей в 2 миллиона их в списках оказалось на 1 миллион 200 тысяч больше.

"Никто об этом не говорит - ни так называемое гражданское общество, ни неправительственные организации. Они несут ахинею о том, что их настораживает ситуация по голосованию жителей Приднестровья. Им следовало бы озаботиться ситуацией с диаспорой, а не с Приднестровьем. За границей же они рассчитывают получить 200, 300, 400 тысяч голосов, хотя зарегистрировались порядка ста, а откуда остальные?", - отметил Крылов.

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Теги:
фальсификации, Молдова, парламент, выборы

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