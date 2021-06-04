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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: удастся ли социалистам организовать массовые протесты в Молдове

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Эксперт проанализировал поведение одной из крупнейших партий Молдовы после 11 июля, когда состоятся досрочные парламентские выборы.

Экспертиза
Чуря: удастся ли социалистам организовать массовые протесты в Молдове

Председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил, что в случае победы правых партий на досрочных парламентских выборах в стране "возможны протесты". Произойдет это, по его мнению, потому что выигравшие правые непременно "полностью дестабилизируют ситуацию в стране".

Но удастся ли социалистам собрать в центре Кишинева действительно массовую акцию своих сторонников в качестве главного аргумента в борьбе с праволиберальными оппонентами? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.

Протест аграриев. Архивное фото
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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"Мы довольно давно не видели массовых протестов с большим числом участников, организованных левыми партиями. Будет интересно понаблюдать за тем, смогут ли на самом деле левые политформирования мобилизовать большое число людей. Если да, это будет для них несомненным успехом", - подчеркнул собеседник.

По словам эксперта, на данном этапе утверждать со стопроцентной уверенностью, что партии левого толка смогут заручиться в ходе протестов значительной массой сторонников, пока не стоит. В качестве аргумента Чуря напомнил, что и социалисты, и другие партии давно не занимались мобилизацией своих сторонников.

"Массовые протесты возможны лишь в том случае, если население Молдовы почувствует сильную угрозу и граждане будут выходить на улицы", - добавил аналитик.

Собеседник подчеркнул: любая партия, конечно, может выступать организаторской силой, но для массового выражения своего несогласия среди народа должно существовать искренняя убежденность в своей правоте.

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Теги:
организация, Молдова, протесты

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