Ковалева: почему многие дети в Молдове поставлены на грань деградации

Специалист объяснила, чем опасна привязанность подростков к приложениям и играм в смартфонах и компьютерных планшетах, и почему тинейджеры перестали читать книги и стремиться к самообразованию.

Экспертиза Ковалева: почему многие дети в Молдове поставлены на грань деградации

В последние 10-15 лет многих молдавских подростков сложно заставить заняться активным отдыхом, особенно в ходе наступивших летних каникул. Многие из них часами просиживают за приложениями и играми в компьютерах, планшетах и смартфонах, а речи о том, чтобы заняться чтением трудов классиков, вообще не идет.

Происходит ли деградация детей, которые чрезмерно увлечены новомодными гаджетами, либо научно-технический прогресс неумолим и таким образом подростки получают новые навыки, необходимые в информационном XXI веке? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала университетский преподаватель, доктор психологии Елена Ковалева.

"Такое поведение детей - особенность нашего времени. Мы видим, как в наше время меняется мышление ребенка, которое становится более конкретным. Теряется воображение и ребенку необходима определенная картинка, чтобы понять смысл происходящего. К сожалению, увлеченность новыми гаджетами ведет к деградации", - отметила собеседница.

По словам эксперта, увлекаясь новомодными технологиями, ребенок теряет абстрактное мышление, которое развивалось у предыдущих поколений, в том числе через чтение произведений художественной литературы. Теперь же картинка в интернет-приложениях заменила увлеченность печатным словом, всем тем разумным и добрым, что способна дать подрастающему человеку книга.

"Увлечение гаджетами лишает детей возможностей к развитию, к тем познавательным процессам, к совершенствованию мышления и памяти. Именно эта упрощенность в восприятии информации приводит к деструктивным процессам в развитии личности", - добавила психолог.

По мнению специалиста, для того, чтобы защитить ребенка, увлеченного гаджетами, необходимо развивать его личность творчески, где он становится субъектом деятельности, мыслит, предпринимает определенные усилия для достижения поставленной цели, а не просто потребляет примитивную и упрощенную информацию.

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