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Игорь Волницкий
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Волницкий: что заставило объединиться социалистов с коммунистами

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Политический аналитик озвучил свою точку зрения относительно формирования электорального левоцентристского блока, в который вошли ПСРМ и ПКРМ.

Экспертиза
Волницкий: что заставило объединиться социалистов с коммунистами

О союзе левоцентристских сил в республике говорили, начиная с 2001 года, когда к власти в стране пришла Партия коммунистов, однако политические амбиции и разногласия, постоянно возникавшие в стане политформирований левоцентристского толка, не позволяли это сделать. Поэтому электоральный союз ПКРМ и Партии социалистов, по словам большинства отечественных политологов, стал премьерой на политической сцене республики.

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Как расценивать шансы на успех предвыборного блока, состоящего из социалистов и коммунистов? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Игорь Волницкий.

"То, что происходит на левом фланге, заслуживает внимания. Это беспрецедентные действия левых сил, которые пытаются объединиться и по мере возможности не дать пропасть ни одному голосу. Почему они решили поступить именно так? Потому что есть партии, априори не проходящие в парламент, а эти голоса граждан будут распределены между теми, кто преодолеет порог", - сказал собеседник.

По словам эксперта, голоса, отданные за те политсилы, которые не пройдут в новый состав высшего законодательного органа страны, будут распределены между всеми парламентскими партиями, в том числе и праволиберальными.

"Левые политформирования всеми силами пытаются не допустить сценария, при котором правые победят. Они стремятся взять максимум на левоцентристском фланге, а затем принять участие в распределении  тех мандатов, которые многие избиратели отдали за правые силы, которым не удалось преодолеть электоральный порог", - отметил Волницкий.

Эксперт назвал такой подход левоцентристских сил "прагматичным" и напомнил, что такой беспрецедентной консолидации на этом политическом фланге не было за все тридцать лет независимости республики.

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Теги:
блоки, ПКРМ, ПСРМ

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