Бэнэреску: как дети-сироты выживают в Молдове

Учитывая то, что Молдова – одна из самых бедных стран Европы, проблемы сирот в республике являются поистине острыми: государство не может по достижению ими совершеннолетия обеспечить их жильем.

Экспертиза Бэнэреску: как дети-сироты выживают в Молдове

Детство без отца, матери и хотя бы одного родного человека вряд ли можно назвать безоблачным. А те, кто только становится на ноги и начинает познавать мир, особо остро чувствуют, насколько это горько. Конечно, многие дети, лишенные родительского тепла, все же попадают в приюты семейного типа, где широкие душой и сердцем люди делают все возможное, чтобы малыши почувствовали тепло домашнего очага, "оттаяли" от одиночества.

Но вместе с детьми-сиротами взрослеют и их проблемы, когда они должны вступать во взрослую жизнь, не имея особой поддержки от государства и тем более обеспеченности жильем.

Как сиротам в республике приходится проходить процессы социализации, чтобы найти свое место в обществе? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала парламентский адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску.

"Эти дети не уверены в себе, они сомневаются, что смогут реализовать себя. Поэтому многие поступают в колледжи, чтобы иметь хоть какую-то возможность устроиться в жизни. Как правило, они учатся на поваров, автослесарей – наиболее востребованные в обществе профессии", – заявила собеседница.

По словам омбудсмена, главной проблемой для детей-сирот в республике при достижении ими совершеннолетия является обеспечение жильем. Государство может предоставить его, выделяя лишь незначительную сумму, а далее молодые люди остаются наедине со взрослой жизнью.

"Те же, кто учится в колледже или вузе, получают стипендии вне зависимости от успеваемости. Но отсутствие социального жилья для всех категорий сирот – главная проблема. Я не раз поднимала этот вопрос, напоминая, что здания общежитий при бывших заводах можно было бы переоборудовать и восстановить для обеспечения жильем сирот", – подытожила Бэнэреску.

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