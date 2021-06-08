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Сергей Маня
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Маня: нужен ли "прививочный паспорт" для граждан Молдовы

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Председатель Ассоциации патронатов индустрии туризма Молдовы рассказал о "Цифровом зеленом сертификате" для путешественников.

Экспертиза
Маня: нужен ли «прививочный паспорт» для граждан Молдовы

На международной туристической выставке FITUR-2021, которая прошла с 19 по 24 мая в Мадриде, был представлен "Цифровой зеленый сертификат" (Digital Green Certificate) туриста, который хранит целый спектр актуальной информации. Речь идет о COVID-истории каждого путешественника: был ли он вакцинирован, каким количеством фаз, наличии ПЦР-теста или теста на антигены. Этот "зеленый сертификат" прошел тестирование на туристической выставке в Мадриде, где показал хорошие результаты. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель Ассоциации патронатов индустрии туризма Молдовы Сергей Маня.

"Помимо билетов, подтверждающих ваше путешествие в страну назначения, это все параллельно стыкуется с цифровым "зеленым сертификатом". Что касается Молдовы, наше Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) уже начало переговоры с соответствующими органами в Европе для взаимного признания сертификатов. Сейчас гражданин Молдовы, въезжающий в определенную страну, должен соответствовать тем требованиям, которые каждая страна заявляет", – сказал эксперт.

Вакцинация. Архивное фото
© Sputnik / Sorokopud Julia
Молдова и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации
Маня отметил, что Венгрия, несмотря на сдержанность в отношении концепции "зеленого сертификата", признала его. Ведь чем на самом деле является сертификат? Это ПЦР-тест или тест на COVID. Поскольку человеку, получившему одну иди две дозы вакцины, выдают и так называемый паспорт или сертификат о вакцинации.

"Я был вакцинирован AstraZeneca, о чем и получил соответствующий документ. После получения второй дозы мне выдадут сертификат о вакцинации. Я предполагаю, что этот сертификат о вакцинации будет признан в данном случае Венгрией как документ для прохождении границы либо при въезде страну, где меня освободят от вынужденного карантина", – предположил собеседник.

В то же самое время, заключил Маня, есть люди, которые не вакцинируются. Именно поэтому Европа на международной туристической выставке в Испании протестировала "Цифровой зеленый сертификат" туриста, чтобы наглядно показать его пользу.

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Теги:
туризм

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