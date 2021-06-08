Урыту: как граждане Молдовы продают свое будущее за макароны

Бывший вице-председатель Центральной избирательной комиссии рассказал о людях, которые перед выборами получают деньги и подарки, и о судьях, которых крышуют партии.

Экспертиза Урыту: как граждане Молдовы продают свое будущее за макароны

Подарки для избирателей перед выборами – это, к сожалению, очень популярная практика в избирательном процессе Молдовы. Многие говорят об усталости людей от выборов, но есть и те, кто требует больше избирательных кампаний, поскольку для них это существенная прибавка к пенсии в виде нескольких пакетов макарон или риса. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал бывший вице-председатель Центральной избирательной комиссии Штефан Урыту.

"А другие избиратели делают неплохие и даже большие деньги. Мне рассказывали, что в одном гагаузском селе конкурент заплатил 400 евро каждому избирателю. В ответ он планировал получить около 400 голосов, но получил только 40", – рассказал эксперт.

С одной стороны, напомнил Урыту, подкуп избирателей запрещен законом, но с другой – нет инструментов, которые бы позволили свидетелю подкупа доказать этот факт.

"Свидетель может обратиться в суд, но там вполне может работать ангажированный судья, которого крышует какая-либо из политических партий", – рассказал бывший вице-председатель ЦИК.

Урыту констатировал, что "судебная система Молдовы не может и не привыкла работать самостоятельно". Судьям удобнее сделать что-то для определенной партии и спокойно продолжить работу.

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