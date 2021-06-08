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Программа "Экспертиза": как коррупция "разъедает" жизнь в Молдове

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Проблема взяточничества стоит в республике довольно остро, обозреватель студии Sputnik Молдова вместе с бывшим замдиректора Национального антикоррупционного центра обсуждают, как искоренить этот бич общества по всем направлениям.

Коррупция, согласно всеобщему мнению граждан страны, является одной из фундаментальных проблем, которые не дают Республике Молдова справедливо решать свои проблемы и развиваться.

Государство тратит огромные средства на борьбу с этим бичом молдавского общества, но до сих пор говорить о значимых результатах, увы, не приходится.

Почему взяточничество настолько прочно вошло в жизнь нашей страны, где основные ошибки в борьбе с ним и как искоренить эту "раковую опухоль"? Об этом – в сегодняшнем выпуске программы "Экспертиза" рассказывает бывший заместитель директора Национального антикоррупционного центра Кристина Цэрнэ. Проблему также рассматривает политический аналитик Валентин Крылов.

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Теги:
коррупция

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