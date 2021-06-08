Программа "Экспертиза": как коррупция "разъедает" жизнь в Молдове

Коррупция, согласно всеобщему мнению граждан страны, является одной из фундаментальных проблем, которые не дают Республике Молдова справедливо решать свои проблемы и развиваться.
Государство тратит огромные средства на борьбу с этим бичом молдавского общества, но до сих пор говорить о значимых результатах, увы, не приходится.
Почему взяточничество настолько прочно вошло в жизнь нашей страны, где основные ошибки в борьбе с ним и как искоренить эту "раковую опухоль"? Об этом – в сегодняшнем выпуске программы "Экспертиза" рассказывает бывший заместитель директора Национального антикоррупционного центра Кристина Цэрнэ. Проблему также рассматривает политический аналитик Валентин Крылов.
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