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Кристина Цэрнэ
© Sputnik / Mihai Caraus

Цэрнэ: сделав эти три вещи, Молдова может стать примером для Европы

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Бывший вице-директор Национального антикоррупционного центра объяснила, какая стратегия нужна Молдове для победы над коррупцией.

Экспертиза
Цэрнэ: сделав эти три вещи, Молдова может стать примером для Европы

Государству для борьбы с коррупцией нужно иметь три основные вещи: во-первых, это законы, которые устанавливают механизмы или создают определенный инструментарий; во-вторых, учреждения, которые их применяют и в-третьих, компетентные люди, которые работают в данных учреждениях. Если один из этих трех элементов отсутствует, в Молдове ничего работать не будет. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала бывший вице-директор Национального антикоррупционного центра Кристина Цэрнэ.

"Представьте себе, что в Молдове замечательные законы и учреждения, где работают люди, которые боятся бороться с коррупцией. Но что значит бороться с коррупцией? Все зависит от уровня. На низовом уровне, конечно, никто не боится. Когда же речь заходит о коррупции на высоком уровне, скажем, в политике, то люди начинают опасаться", – отметила эксперт.

Здесь вопрос не столько в умениях или наличии навыков, сколько в смелости, считает Цэрнэ. Если в Молдове будет отсутствовать третий компонент, а именно человеческий фактор, то ничего не сработает. Будут хорошие люди и хорошие учреждения, но связанные по рукам неправильными законами, – опять же ничего не получится. О проблеме отсутствия учреждений и говорить не приходится.

Независимый антикоррупционный консультативный комитет
© Photo : Președinția Republicii Moldova
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"В Молдове есть хорошие инструменты. Есть и определенные проблемы с их применением. Я считаю, что при правильном подборе кадров и волевом руководстве антикоррупционных учреждений – а это Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК), Национальное агентство по неподкупности, Антикоррупционная прокуратура – у Молдовы проблем нет", – убеждена эксперт.

Цэрнэ считает, что порядок в стране можно навести "максимум лет за пять, если поставить правильных людей и дать им свободу действий в рамках закона".

Во всем этом, заключила бывший вице-директор НАЦ, неизбежно политическое влияние. Именно поэтому нужны гарантии того, что человека не сместят при первой же попытке хоть что-то сделать. Стабильность и правильные кадры за пять лет могут сделать Молдову лучшим примером борьбы с коррупцией в регионе.

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Теги:
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