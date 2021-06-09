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Валентин Крылов
© Sputnik / Osmatesco

Крылов: сможет ли Санду побороть коррупцию в Молдове

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Политический аналитик высказался на тему искреннего желания президента Молдовы Майи Санду активно бороться с коррупцией.

Экспертиза
Крылов: сможет ли Санду побороть коррупцию в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду часто заявляла о своем бескомпромиссном намерении бороться с коррупцией в стране. От слов она перешла к делу и объявила о создании Независимого антикоррупционного консультативного комитета, в состав которого вошли в том числе иностранные специалисты. Финансирование деятельности комитета в составе Джеймса Вассерстрома, Алины Раду, Тамары Разин, Драго Коса и Лауры Штефан обеспечил Евросоюз.

Президент заявила, что антикоррупционный комитет будет "вправе расследовать любые проявления и подозрения в коррупции на любом уровне".

Независимый антикоррупционный консультативный комитет
© Photo : Președinția Republicii Moldova
Санду создала антикоррупционный комитет с участием иностранных экспертов
На встрече с делегацией Европейской комиссии Санду подчеркнула, что, помимо восстановления экономики Молдовы и улучшения деловой среды, главными вопросами в повестке дня для нее являются реформа юстиции и борьба с коррупцией.

Как искреннее желание президента Молдовы может искоренить коррупцию на всех ее уровнях? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова мы взяли короткий комментарий политического аналитика Валентина Крылова.

"Возможно, у нынешнего президента Молдовы есть искреннее желание не только просто участвовать, но и как-то активно действовать в борьбе с коррупцией, но, рискну предположить, что нынешний президент не понимает эту проблему так, как должен понимать человек не только на ее месте, а любой человек, который служит государству от начала и до конца", – прокомментировал ситуацию эксперт.

Крылов убежден, что "борьба с коррупцией – это серьезная многогранная проблема, вокруг которой много разговоров и нулевой выход в конечном итоге".

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Теги:
Санду, Молдова

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