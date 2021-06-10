Мокану: к чему привел Молдову распад Советского Союза

Экспертиза Мокану: к чему привел Молдову распад Советского Союза

Для грамотного социологического анализа необходимо отделить сельское население от городских жителей. Кто составлял структуру сельского населения? В основном, это были механизаторы, доярки, работники колхозов и совхозов. Административную элиту представляли работники комсомольских и партийных органов, профсоюзов и органов местной власти, но 90% населения составляли люди, задействованные в сельском хозяйстве. Что с ними случилось после развала Советского союза, когда Молдову выставили с российского рынка? – задал вопрос в эфире студии Sputnik Молдова председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

"Россия была вынуждена обеспечить свою экономическую безопасность: продукцию, которую на российский рынок поставляли Молдова, Украина и страны Балтии, заменили товарами из Аргентины, Бразилии и других стран. И те смогли поставлять в больших количествах. Возможно, на это повлиял и эффект цены, когда качество продукции не хуже, зато цена ниже", - рассказал эксперт.

В 90-е годы люди в сельской местности остались без работы, продолжил Мокану. Многие из них по привычке приходили по утрам к бывшему правлению колхоза или совхоза, ждали у примэрий в надежде на то, что им дадут наряд и пошлют на работу.

В ответ им сказали, что они никому не нужны и предложили, в качестве издевки, стать фермерами на 5-6 маленьких участках земли без подготовки, техники и механизмов. "Их просто выбросили без переобучения и дотаций", - убежден эксперт.

"Аналогичная история случилась и со многими предприятиями союзного значения. Сотрудникам просто сказали, что они никто и выбросили их на улицу. В Молдове – это десятки тысяч людей, а в постсоветских странах – это миллионы, которые на второй день после перехода в капиталистический строй, внедряли либеральные реформы", - заключил собеседник.

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