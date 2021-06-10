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Борис Шаповалов
© Sputnik / Rodion Proca

Шаповалов: есть ли в голосующей диаспоре Молдовы "мертвые души"

Экспертиза
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Тема:
Парламентские выборы (273)
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Sputnik Молдова
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Политолог оценил уровень прозрачности предстоящих парламентских выборов 11 июля в Республике Молдова и привел данные, позволяющие отследить вероятную фальсификацию в диаспоре.

Экспертиза
Шаповалов: есть ли в голосующей диаспоре Молдовы «мертвые души»

Внутри страны открытая фальсификация на избирательных участках исключена. За этим будут следить 3-4 наблюдателя от каждой политической партии: именно они фиксируют число приходящих избирателей, количество выданных бюллетеней и число проголосовавших. При подсчете голосов также участвуют наблюдатели, а каждый избирательный участок оборудован камерами наблюдения. Поэтому внутри Молдовы фальсификация на избирательных участках исключена. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог и историк Борис Шаповалов.

"А за рубежом сформированные избирательные участки Англии, США, Италии, Франции и Германии находятся вне посольств и консульских учреждений. Они неконтролируемы и наблюдателей там фактически нет, поскольку диаспора самостоятельно назначает своих представителей из волонтеров и добровольцев. Самое интересное то, что люди, которые сами организуют выборы, не являются работниками посольств и консульских учреждений. Это какие-то мифические волонтеры, поэтому проконтролировать правильность процедуры голосования здесь практически невозможно", – считает эксперт.

Шаповалов привел данные специалистов, которые подсчитали количество человек, проголосовавших на избирательных участках в Европе во время президентских выборов 2020 года, и потом просчитали всю процедуру. Каждый избиратель успевал проголосовать за 7 или 12 секунд. Это практически невозможно.

Выборы президента Молдовы голосование
© Sputnik / Сергей Цуркану
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Одному избирателю для прохождения всего цикла требуется 5-10 минут: прийти, зарегистрироваться, получить бюллетень, зайти в кабинку, подумать, почесать нос, поставить галочку, выйти и бросить бюллетень. А когда это секунды, то речь идет об открытой фальсификации.

Эксперт пояснил, что как специалист использует разные источники информации – это и официальные источники, и люди, проживающие за рубежом: знакомые, соседи, дети коллег и родственников.

"Две молдавские семьи из Англии мне рассказали, что у них есть группа, где "старший" отвечает за таких молдавских и румынских мигрантов. Мигранты периодически получают информацию, централизованно выезжают на избирательный участок, получают 50 евро на покушать и попить и им организуют бесплатный транспорт. Вот это подкуп!" – резюмировал собеседник.

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Тема:
Парламентские выборы (273)

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