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Ион Штефэницэ
© Sputnik / Mihai Caraus

Штефэницэ: почему дом знаменитого скульптора Плэмэдялэ в плачевном состоянии

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Глава агентства по реставрации памятников рассказал о текущем положении дел в доме знаменитого скульптора и графика на улице Букурешть, 52.

Экспертиза
Штефэницэ: почему дом знаменитого скульптора Плэмэдялэ в плачевном состоянии

Многие исторические здания Кишинева находятся в удручающем состоянии. Дом в самом сердце Кишинева, в котором жил автор памятника Штефану чел Маре Александр Плэмэдялэ, исключением не стал. Студия Sputnik Молдова обратилась за экспертным мнением о реставрации дома Плэмэдялэ к главе Агентства по инспектированию и реставрации памятников Иону Штефэницэ.

Напомним, что Александр Плэмэдялэ родился в 1888 году в предместье Кишинева – Буюканах. Позже семья переехала в город в дом на улице Букурешть, 52, который сохранился до наших дней в первозданном виде, здесь была и мастерская скульптора. Во время войны в дом попала бомба и все его работы были уничтожены.

Здание бывшей синагоги Рава Цирельсона и иешивы Маген Давид
© Sputnik / Mihai Caraus
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Плэмэдялэ учился в Кишиневской школе рисования, затем в Высшей школе рисования, скульптуры и архитектуры в Москве. В 1911 году создал общество любителей изобразительного искусства Бессарабии, провел 11 художественных выставок. В 1916-1918 годах работал на монетном дворе в Петрограде. С 1919 года руководил Кишиневской школой пластических искусств, где обучали детей-сирот, многие из которых стали профессиональными скульпторами и художниками.

Важнейшие работы Александра Плэмэдялэ – бюсты Алексея Матеевича (бронза, 1934), Александра Донича и Богдана Петричейку-Хашдеу на аллее классиков. Известнейшее произведение скульптора – памятник молдавскому господарю Штефану Великому (бронза, 1927), постамент которого сделан по проекту архитектора Е.А. Бернардацци. Памятник установлен в Кишиневе в парке Штефана чел Маре.

"Известный скульптор Александр Плэмэдялэ подарил Бессарабии и Молдове памятник великого Штефана чел Маре. Все знают, где возложить к памятнику цветы, но никто не знает, в каком плачевном состоянии находится памятный дом Плэмэдялэ. Сейчас в нем расположены три квартиры, принадлежащие трем владельцам, которые должны объединиться для единого проекта реставрации", – говорит эксперт.

Штефэницэ с сожалением заметил, что, к примеру, одна из жильцов дома – пенсионерка – и у нее нет возможности профинансировать такой крупный проект по реставрации крыши и фасада здания.

"Механизм финансирования реставрации дома Плэмэдялэ необходимо запустить на уровне городского совета. Необходимо создать "Фонд наследия", который должен существовать как на муниципальном, так и на центральном уровне", – заключил собеседник.

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