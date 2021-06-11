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Серафим Урекян
© Sputnik

Урекян: чего ожидать гражданам Молдовы от выборов в парламент 11 июля

Экспертиза
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Тема:
Парламентские выборы (277)
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Sputnik Молдова
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Молдавский политик и экс-примар Кишинева объяснил, как в предвыборной гонке понять, где обещания политиков являются реальными, а где – пустым словоблудием.

Экспертиза
Урекян: чего ожидать гражданам Молдовы от выборов в парламент 11 июля

Граждане Молдовы переполнены ожиданиями от предстоящих досрочных выборов. Как определить, где в обещаниях политиков ложь, а где правда? Этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова мы задали бывшему генеральному примару Кишинева, экс-депутату Серафиму Урекяну.

"Идет острая борьба. Некоторые партии предлагают что-то реальное, а есть очень много романтизма, который не подкреплен практикой в молдавской политике, а также парламентской, правительственной и государственной деятельностью. Люди, которые в этом немного разбираются, сразу видят фальшь, пустые обещания, пустословие или словоблудие. Обещать можно многое, но надо смотреть в карман. В свой карман. В государственный", – заявил экс-примар Кишинева.

Выборы в парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Политик также напомнил о неуместных словах и выражениях во время предвыборных кампаний.

Одним из таких примеров стала пара брошенных фраз во время президентской предвыборной гонки 2020 года, которые "изменили мнение очень многих людей".

"Я считаю, что оценивать результаты голосования сейчас еще очень рано. Это будет более или менее видно за полторы-две недели до 11 июля. Потому что практически вопрос решается в последнюю неделю перед днем голосования", – заключил собеседник.

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Тема:
Парламентские выборы (277)

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