Крылов: почему на выборах в Молдове опасно внедрять электронное голосование

Экспертиза Крылов: почему на выборах в Молдове опасно внедрять электронное голосование

Для обеспечения безопасности процесса голосования 11 июля в Молдове, мы должны забыть об электронном голосовании и о голосовании по почте, потому что эти два вида – не для Молдовы. Наши граждане и без того разучились голосовать самым простым образом, придя на избирательный участок. Вот эти все новшества в виде голосования из дома связаны с развитием научно-технического прогресса, но они не подходят молдавским избирателям. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал политический аналитик Валентин Крылов.

"Значительная часть избирателей Республики Молдова, я в этом глубоко убежден, изначально заточена на фальсификацию выборов. Именно поэтому они достаточно лояльно относятся к идее электронного голосования. Условно говоря, если надо, чтобы "наши выиграли", то мы пойдем ради этого на любые хитрости", – считает эксперт.

Поэтому, с точки зрения Крылова, "нам европейцев не перевоспитать: они считают себя умными и способными делиться не только идеями, но и мудрыми практиками для таких государств, как Молдова".

"Хотя, многие высоты, достигнутые советскими гражданами, были действительно высотами, а европейцы от них очень сильно отставали. Сегодня как-то все обрушилось, шкала ценностей сменилась на противоположную, поэтому к нам приезжают "европейские учителя" и учат электронному голосованию и голосованию по почте", – отметил аналитик.

Крылов добавил, что "надо голосовать так, как мы голосуем: с соблюдением всех норм и требований, а соответствующим органам неукоснительно выполнять свои обязанности. Это, прежде всего, Центральная избирательная комиссия и местные избирательные комиссии на окружном уровне и на уровне избирательного участка".

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