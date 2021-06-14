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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Miroslav Rotari

Чуря: почему в Молдове постоянно говорят о фальсификации выборов

Экспертиза
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Тема:
Парламентские выборы (281)
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Sputnik Молдова
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Политический аналитик объяснил парадокс фальсификации молдавских выборов и рассказал о новшествах, которые его усиливают.

Экспертиза
Чуря: почему в Молдове постоянно говорят о фальсификации выборов

Молдавское общество раздирают подозрения о том, что выборы в Молдове постоянно подделывают, но, в то же время, в этом нет никакой уверенности, поскольку подразумевается, что сам процесс фальсификации очень сложено определить. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Поэтому из-за отсутствия доказательств, существуют серьезные подозрения, которые никто не может развеять. В таких условиях введение новшеств – электронное голосование и голосование по почте – может только усилить этот процесс: все будут думать, что это кому-то надо и что этим процессом кто-то воспользуется. Ситуация парадоксальная", – говорит эксперт.

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Несмотря на то, отметил Чуря, что форма нынешнего процесса голосования вызывает в молдавском обществе бурные дебаты, она является наиболее безопасной, в отличие от нововведений, которые воспринимаются обществом "как более опасные, нежели существующие ныне".

"Вопрос не в том, насколько выборы могут быть сфальсифицированы. Выборы фальсифицируют во всем мире, также и в Молдове, настолько, насколько это возможно. Никто не знает реальный уровень этой фальсификаций. Эксперты считают, что допустимый уровень фальсификации в демократических обществах – около 5%", – рассказал аналитик.

Каков показатель фальсификации выборов в Молдове, не знает никто. Именно это незнание дает бездоказательные основания подозревать, что он выше 5%, – заключил собеседник.

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Тема:
Парламентские выборы (281)

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