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Безпалько: куда исчезли исламские террористы

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Эксперт рассказал о деятельности исламистских террористических организаций и о том, как средства массовой информации смещают наш фокус зрения.

Экспертиза
Безпалько: куда исчезли исламские террористы

Радикальные исламистские группировки и организации, а также их деятельность, никуда не исчезли. В сирийской провинции Идлиб по-прежнему идут бои. Все также исламисты продолжают действовать, только уже не в Нигерии, к чему мы давно привыкли, они проникли и в Южную Африку, где ведут войну на территории Мозамбика.

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

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"Возможно, средства массовой информации сместили свой фокус на что-либо другое, но это естественно. Проблема в том, что СМИ часто отражают не столько то, что происходит в мире на самом деле, сколько пытаются сформировать у людей определенную точку зрения. В том числе и путем фильтрации определенного рода информации. Вероятно, здесь присутствует вот этот элемент манипуляции", - считает эксперт.

Безпалько заключил, что "радикальный ислам никуда не исчез, исламисты не пропали и все эти конфликты по-прежнему живы, как и само движение, и они продолжают активно участвовать как в мировой политике, так и в глобальных процессах".

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