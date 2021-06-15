Никоарэ: перестройка по-молдавски сопряжена с повышенным риском

Эксперт в области сейсмологии объяснил, что происходит, когда жители многоквартирных домой, наплевав на риски, прорезают новые окна, расширяют кухни и пристраивают балконы.

Экспертиза Никоарэ: перестройка по-молдавски сопряжена с повышенным риском

Многие жители Кишинева и других молдавских городов делают пристройки к типовым многоквартирным домам. Стоит напомнить, что Молдова находится в сейсмоопасной зоне, и землетрясения здесь происходят постоянно. Чем опасна несанкционированная перестройка жилья?

Перестройка в домах не означает, что сам дом начнет сыпаться или разваливаться, но то, что такое здание приобретает повышенный риск – это факт. Такой тип зданий относят к крупноблоковым или панельным строениям, где нагрузку несут на себе все элементы конструкции. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ.

"Представьте, что в одном стояке владельцы трех, четырех, пяти квартир прорезали новые окна или расширили за счет балкона кухню. Понятно, что человек, живя в ограниченном пространстве, стремится улучшить жилище, но, тем самым, он подвергает риску как себя, так и всех жителей дома", - считает эксперт.

Поэтому, убежден Никоарэ, такие работы должны быть запрещены. Для этого необходима полная инвентаризация и паспортизация всех элементов строения для того, чтобы узнать реальное состояние таких зданий.

"При определенных или дополнительных факторах, а также направленности сейсмической волны, нарушенные перестройкой элементы строения, повышают уязвимость любого здания", - заключил собеседник.

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