09:26 15 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.47
  • USD17.71
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.66
Поиск
Игорь Никоарэ
© Sputnik / Mihai Caraus

Никоарэ: перестройка по-молдавски сопряжена с повышенным риском

Экспертиза
Получить короткую ссылку
6010
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/13/32567552.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210615/35110078/nikoare-perestroyka-po-moldavski-sopryazhena-s-povyshennym-riskom.html

Эксперт в области сейсмологии объяснил, что происходит, когда жители многоквартирных домой, наплевав на риски, прорезают новые окна, расширяют кухни и пристраивают балконы.

Экспертиза
Никоарэ: перестройка по-молдавски сопряжена с повышенным риском

Многие жители Кишинева и других молдавских городов делают пристройки к типовым многоквартирным домам. Стоит напомнить, что Молдова находится в сейсмоопасной зоне, и землетрясения здесь происходят постоянно. Чем опасна несанкционированная перестройка жилья?

Теплоход на реке Днестр. Архивное фото
© Sputnik / Irina Leahova
Куда делся замечательный речной флот Молдавии

Перестройка в домах не означает, что сам дом начнет сыпаться или разваливаться, но то, что такое здание приобретает повышенный риск – это факт. Такой тип зданий относят к крупноблоковым или панельным строениям, где нагрузку несут на себе все элементы конструкции. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ.

"Представьте, что в одном стояке владельцы трех, четырех, пяти квартир прорезали новые окна или расширили за счет балкона кухню. Понятно, что человек, живя в ограниченном пространстве, стремится улучшить жилище, но, тем самым, он подвергает риску как себя, так и всех жителей дома", - считает эксперт.

Поэтому, убежден Никоарэ, такие работы должны быть запрещены. Для этого необходима полная инвентаризация и паспортизация всех элементов строения для того, чтобы узнать реальное состояние таких зданий.

"При определенных или дополнительных факторах, а также направленности сейсмической волны, нарушенные перестройкой элементы строения, повышают уязвимость любого здания", - заключил собеседник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Молдавский депутат рискует остаться без части имущества: в чем причина
Пожар в Бельцах: распространения огня на жилой дом удалось избежать
Пожар в Сороках: удалось избежать крупного взрыва

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Локтевые приветствия и встречи: яркие фото с саммита G7
Belgium: Brussels ramps up security measures ahead of in-person NATO summit
Видео: в Брюсселе усилили меры безопасности из-за саммита стран НАТО
Чемпионат Европы по футболу
Чемпионат Европы по футболу - 2020: группы и календарь матчей

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться