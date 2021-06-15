Мунтян: как остановить массовый исход молдаван за рубеж

Австрийский политолог-международник рассказал о причинах, по которым молдаване уезжают из страны, и как это отразится на национальной экономике.

Экспертиза Мунтян: как остановить массовый исход молдаван за рубеж

Социологи говорят о 35 тысячах трудоспособных граждан, которые ежегодно уезжают из Молдовы. Как правило, делают они это по рациональным причинам: на родине работу они найти не могут, поэтому ищут возможности заработать за пределами страны. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог-международник Андрей Мунтян.

"Куда бы люди ни ехали, они проходят через очень тяжелый процесс адаптации: ломка своего характера, поведения и представления об окружающем мире. Я сам через это прошел в 1993 году, потом в 1996 году. У каждого своя судьба, но они бы не уезжали, если бы у них в Молдове была достойная жизнь", – считает эксперт.

С другой стороны, утверждает Мунтян, из 35 тысяч уезжающих половина все равно будет уезжать на сезонные работы – это так называемая сезонная миграция, при которой люди потом возвращаются. Об окончательном и бесповоротном исходе говорить здесь нельзя.

Многие при этом возвращаются, не прописываясь обратно, кто-то уезжает, не выписываясь, то есть это абсолютно бесконтрольный процесс, который происходит не только в Молдове, но и в других странах.

"Чтобы остановить отъезд специалистов, нужно создавать для них рабочие места там, где они родились и живут. В случае, если те, кто находится во властных структурах, будут продолжать закрывать глаза на деградацию национальной экономики, то Молдова может превратиться в деревню, из которой уехали все жители и остались самые немощные, кто не смог выехать за пределы этой деревни самостоятельно", - заключил собеседник.

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