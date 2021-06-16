Кузнецов: Молдову ждет "волна компроматов"

Экспертиза Кузнецов: Молдову ждет "волна компроматов"

По оценкам молдавских политологов, избирательная кампания 2021 года проходит спокойно, без особого слива компромата на конкурентов. Стоит ли ждать избирателям волны компроматов?

После затишья определенно стоит, ведь партии с самого старта гонки пристально друг за другом следят: чего стоит громкий выход из PAS Наты Албот, которой напомнили об инциденте с наркотиками в 2016 году. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Александр Кузнецов.

"Проверяют родословную всех участников партий с тем, чтобы найти зацепку и показать, что участник этой партии хуже нашего. При этом есть ощущение, что политические партии созрели и стали действовать более конкретно и уверенно", - считает политолог.

На мелочи, говорит Кузнецов, партии-кандидаты уже не обращают внимания, они фокусируются на более "взрывоопасных" моментах, для того чтобы избиратель их услышал.

Практика выборов других стран показывает, что "один хорошо сделанный шаг дает дополнительные бонусы одному кандидату и отбирает их у другого".

"Мы видим, что партии готовятся и работают, поэтому впереди нас ждет хорошая борьба. Всплеск компроматов при этом неизбежен, поскольку в разное время большинство партий - кандидатов в парламент состояли в альянсах, и они знают друг о друге больше, чем мы думаем", - заключил собеседник.

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