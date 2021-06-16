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Олег Кожокару
© Sputnik / Mihai Caraus

Кожокару: как остановить практику покупки водительских прав в Молдове

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Председатель Союза автоводителей Молдовы рассказал, как в Молдове, не научившись ездить, покупают водительские права, и дал автолюбителям совет.

Экспертиза
Кожокару: как остановить практику покупки водительских прав в Молдове

"Права купил, а ездить не купил" - эта фраза продолжает отражать уровень и мастерство вождения некоторых автолюбителей Молдовы. Сегодня мы находимся на затяжном переходном этапе. Действительно, еще 10, 15, 20 лет назад коррупционная составляющая была неотъемлемой частью учебно-экзаменационного процесса. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару.

Водительские права. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Чем может обернуться в Молдове покупка водительских прав

"Сегодня власть пытается что-то поменять, но у большинства населения в подсознании все-таки остаются стереотипы, что можно, не доучившись или не выучив экзамен, пойти, договориться и сдать. Вот эти стереотипы нужно ломать", - считает эксперт.

Ведь дело не в том, говорит Кожокару, что человек купил права и носит эту вожделенную корочку в кармане. Действительно, можно все карманы забить бланками водительских удостоверений, но лучше от этого ездить вы не станете.

"Поэтому я призываю всех кандидатов и всех, кто хочет получить удостоверение, не просто его получить, а для начала научиться ездить, а потом получить вожделенный документ - водительские права. И это абсолютно нормально. Гораздо лучше уметь ездить, но не иметь прав, чем иметь права, но не уметь ездить", - заключил собеседник.

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Теги:
взятка, Водительские права, вождение, коррупция

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