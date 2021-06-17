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Анатолий Игнат
© Sputnik / Mihai Caraus

Игнат: молдавские аграрии играют в "русскую рулетку"

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Экономический эксперт сравнил бизнес-подход фермеров Молдовы с "русской рулеткой" и предупредил о последствиях злоупотребления джипами.

Экспертиза
Игнат: молдавские аграрии играют в "русскую рулетку"

Частый град стал причиной убытков для сельхозпроизводителей из Унгенского, Сорокского, Каушанского, Флорештского и других районов севера и центра Молдовы. Среди поврежденных культур – десятки гектаров сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, плантации клубники и смородины. Несмотря на это, молдавские аграрии не спешат страховать угодья от стихийных бедствий.

Арбузные дольки, фото из архива
© Pixabay / PDPics
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Нежелание страховать угодья можно сравнить с игрой под названием "русская рулетка", когда вставляешь один патрон, крутишь барабан и приставляешь к виску. Такой подход к бизнесу ненормален и несерьезен. Наше государство не должно снова наступать на те же грабли, на которых оно постоянно танцует. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт и преподаватель университета Анатолий Игнат.

"В засуху мы из фонда выплачиваем фермерам компенсацию. Во время дождей мы должны платить производителям черешни, потому что сгнила черешня. Но почему в Нидерландах и Германии черешня не гниет, ведь там дождь тоже идет каждый день?!", - возмущен эксперт.

Игнат считает, что сегодня современные технологии позволяют получать урожай даже в экстремальных условиях. Германия, Нидерланды и Польша выращивают высококлассную черешню, а там климат гораздо хуже молдавского.

"Вот случается в Молдове исключительный по урожайности год. Фермер считает прибыль по принципу "два пишем, три в уме", делает сбережения, а о страховке земли речь не идет. Потому что лучше купить Porsche Cayenne и трактор John Deere на 150 лошадиных сил, который ему не очень нужен", - рассказал экономист.

А когда случается град и засуха, заключил собеседник, "голодный" фермер на Porsche Cayenne едет за деньгами на протест к Совмину. Это же несерьезно.

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