Чуев: как церковь спасает граждан Молдовы от разложения духа

Экспертиза Чуев: как церковь спасает граждан Молдовы от разложения духа

Сегодня на церковь ложится крайне важная задача – просветительская, воспитательная, поэтому русская и молдавская православная церковь должны быть максимально активны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал бывший депутат Государственной думы Федерального Собрания России Александр Чуев.

"Церковь должна не просто встречать людей в храмах, а идти в общество и в мир. Необходимо открывать школы, не только воскресные, но также приходить в обычные и обучать детей семейным и моральным ценностям, поскольку современное общество их утратило", – отметил эксперт.

Он напомнил, что в современном мире родителям зачастую не хватает времени на воспитание детей и передачу им жизненных навыков общения. Они вынуждены много времени уделять своей работе, поэтому знания дети получают в школе, а школа у нас светская, к тому же она деидеологизирована, поэтому в ней мало нравственного и духовного.

"В школе нужно ввести обязательные предметы по семейной этике и благочестию. Раньше это понятие являлось основой воспитательного процесса, а сегодня оно утрачено. Это нужно возвращать, и церковь здесь должна играть самую активную роль: обращаться к депутатам и государственным деятелям для принятия соответствующих программ и законов", – убежден эксперт.

Чуев отметил, что кое-что в этом направлении в России сделать удалось: такие предметы ввели в школьную программу, хотя и сопротивление нововведениям остается высоким, поскольку оно является специфической стороной любого демократического процесса.

"Когда люди борются с чем-то, часто они не отдают себе отчета в том, что, борясь за право выбора, они тем самым себя этого права лишают, поскольку, отвергая морально-этические постулаты и церковь в школе, они открывают школу для отрицательных и разрушительных вещей, от которых церковь могла бы их защитить", – заключил собеседник.

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