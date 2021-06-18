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Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Alexander Natruskin

Журавлев - о преимуществах нейтрального статуса Молдовы

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Политолог-международник объяснил бессмысленность стремления Молдовы стать политическим игроком НАТО и рассказал, почему в "гонке слонов" молдавский "заяц" заведомо проиграет.

Экспертиза
Журавлев: преимущества нейтрального статуса Молдовы

Практика всего периода после Второй мировой войны показывает, что нейтралитет оказался самой эффективной формой политического позиционирования. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал генеральный директор Института региональных проблем (Москва) Дмитрий Журавлев.

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© Sputnik
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"Нейтральная Австрия, к примеру, во многом благодаря нейтралитету стала тем, чем она стала. Моя любимая Республика Казахстан от своего политического нейтралитета получила максимум, в том числе и экономических преимуществ", - считает политолог.

По мнению Журавлева, нейтралитет в условиях наличия некой формы холодной войны – это ситуация, при которой вы можете одинаково эффективно взаимодействовать с обеими сторонами. Это очень важно как для Молдовы, так и для любой страны мира.

"Другой вопрос, что экономическое взаимодействие со странами НАТО и ЕС вряд ли будет очень эффективным. Все, что может дать Молдова, там уже есть. А России нужно то, что производят в Молдове. Это одна сторона вопроса", - рассказал эксперт.

Политический нейтралитет, заключил собеседник, "позволяет вполне доброжелательно говорить с обеими сторонами. Это очень удобно и полезно для Молдовы, потому что в "гонке слонов" молдавский "заяц" явно не выиграет. И быть активным политическим игроком на стороне НАТО, например, совершенно бессмысленно".

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