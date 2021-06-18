Тырсынэ: самая излюбленная продукция Молдовы для европейцев

Эксперт рассказал о дефиците грецкого ореха в Европе, оценил качество молдавской продукции и сравнил экспорт переработчиков Молдовы и соседних стран.

Экспертиза Тырсынэ: самая ореховая продукция Молдовы для европейцев

Не секрет, что грецкий орех, выращенный в Молдове, пользуется спросом на рынках европейских стран. И дело не только в цене. При культивации ореха у нас не используют химические удобрения, а именно это и придает ему высокое качество.

Последние 10-15 лет Европа испытывает хронический дефицит этого продукта, а особым спросом пользуется ядро грецкого ореха. Эту нехватку проще возмещать в соседних странах, а у Молдовы репутация хорошего производителя ореха. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы Олег Тырсынэ.

"Сегодня молдавский орех на 60% не является сортовым: в основном это орех, который население собирает в лесополосе или у себя с домашних деревьев. Он всегда считался полезным, поскольку не содержит вредных веществ для здоровья человека и является натуральным. Для Европы это всегда было решающим фактором", – говорит эксперт.

По мнению Тырсынэ, определяющим фактором также стала географическая близость Молдовы и стран ЕС. Молдавские компании не настолько крупные, как, например, в США, где заказ переработчику ореха должен начинаться от пары сотен тонн, так как орех доставляют по океану.

"Молдавские переработчики всегда обеспечивали любой объем, который им по силам, поскольку они очень динамичны и активны. Если сравнить с нашими соседними странами, например, с Украиной, то кроме проблемы с монополией 2018 года, переработчики ореха в Молдавии не испытывали серьезных проблем с получением экспортной документации", – заключил собеседник.

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