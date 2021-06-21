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Виорел Фурдуй
© Sputnik / Mihai Caraus

Фурдуй: какое давление лидеры молдавских партий оказывают на местную власть

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210621/35162859/davlenie-lider-moldavskikh-partiy.html

Эксперт рассказал об инструментах давления на примаров со стороны государственных и контролирующих органов.

Экспертиза
Фурдуй: какое давление лидеры молдавских партий оказывают на местную власть

Во время прежних избирательных кампаний в Молдове примары ряда сел и городов были замечены в агитации за ту или иную партию, чаще всего за те, от которых они сами и были избраны. Как сегодня обстоят дела у примаров в предвыборной гонке? Этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова мы задали исполнительному директору Конгресса местных и региональных властей Виорелу Фурдую.

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© Photo : Facebook / Iv Ceban
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Еще два года назад, считает эксперт, государственные органы - прокуратура, Министерство внутренних дел и другие - массивно использовались для давления на примаров.

"Три года назад 700 примаров вынудили подписывать какие-то заявления для Совета Европы и европейского парламента. Можно вспомнить массовый переход из партии в партию, в результате которого мажоритарная партия с большинством примаров вдруг осталась без них. Это был очень сложный период давления на местную власть", – рассказал собеседник.

В последнее время, по мнению Фурдуя, давление ослабло и перестало оказывать сильное влияние на местную власть. Сейчас примары могут дистанцироваться и проявлять больше самостоятельности и автономии.

"К сожалению, наши контролирующие органы и органы правопорядка еще слишком сильны: они сохранили в своем арсенале инструменты прямого или косвенного давления на местную власть, поэтому определенные риски все еще существуют", – убежден эксперт.

В заключение Фурдуй выразил надежду на то, что этот процесс движется в правильном направлении, несмотря на то что некоторые продолжают действовать по старой схеме.

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