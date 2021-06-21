Фомина: как решить проблему кишиневских беспризорников

Эксперт в области защиты прав человека рассказала, как социализировать беспризорников и какой подход в этом вопросе наиболее эффективен.

Экспертиза Фомина: как решить проблему кишиневских беспризорников

Правоохранительные и попечительские органы Кишинева неоднократно пытались решить проблему социализации беспризорников: кого-то удавалось перевоспитать, а кто-то снова сбегал на улицу. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова мы поговорили с экспертом в области защиты прав человека и представителем Международного центра La Strada Татьяной Фоминой.

Для перевоспитания беспризорников, считает эксперт, необходима развитая сеть услуг, которая в Молдове почти не работает. Такого ребенка можно найти и куда-то привести за руку, но после этого он, как правило, возвращается к асоциальному образу жизни. Психологи говорят, что за социализацию беспризорников отвечает навык "свободного поведения".

"Выявлять беспризорников на ранних стадиях может развитая система услуг. Для этого финансирование трудоемкой работы общественных организаций должно взять на себя государство", - считает эксперт.

Фомина утверждает: чтобы решить проблему беспризорников в Молдове, необходимо сотрудничество различных структур, поскольку какое-то одно министерство это не осилит. Нужно объединить усилия: полиция должна сообщать о беспризорниках поставщикам услуг, и здесь важно, чтобы бюрократические и ведомственные рамки не препятствовали этой работе.

"Сложно пробить бетон общественных отношений. Беспризорники требуют комплексного подхода, с вовлечением общественных и международных организаций. Это нужно реализовывать. Понимание данной проблемы в Молдове есть у ряда политиков, а также у Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты", - говорит эксперт.

Мы привыкли, заключила Фомина, к жесткой централизованной системе управления, когда команду спускают из правительства. Нет понимания, кто координирует взаимодействие, когда с беспризорниками работают полицейские, сотрудники социальных служб, врачи и педагоги.

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