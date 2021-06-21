Фомина: как решить проблему кишиневских беспризорников

Правоохранительные и попечительские органы Кишинева неоднократно пытались решить проблему социализации беспризорников: кого-то удавалось перевоспитать, а кто-то снова сбегал на улицу. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова мы поговорили с экспертом в области защиты прав человека и представителем Международного центра La Strada Татьяной Фоминой.
"Выявлять беспризорников на ранних стадиях может развитая система услуг. Для этого финансирование трудоемкой работы общественных организаций должно взять на себя государство", - считает эксперт.
Фомина утверждает: чтобы решить проблему беспризорников в Молдове, необходимо сотрудничество различных структур, поскольку какое-то одно министерство это не осилит. Нужно объединить усилия: полиция должна сообщать о беспризорниках поставщикам услуг, и здесь важно, чтобы бюрократические и ведомственные рамки не препятствовали этой работе.
"Сложно пробить бетон общественных отношений. Беспризорники требуют комплексного подхода, с вовлечением общественных и международных организаций. Это нужно реализовывать. Понимание данной проблемы в Молдове есть у ряда политиков, а также у Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты", - говорит эксперт.
Мы привыкли, заключила Фомина, к жесткой централизованной системе управления, когда команду спускают из правительства. Нет понимания, кто координирует взаимодействие, когда с беспризорниками работают полицейские, сотрудники социальных служб, врачи и педагоги.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>