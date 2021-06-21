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Ион Штефэницэ
© Sputnik / Mihai Caraus

Штефэницэ: как старый Кишинев сделать интересным и прибыльным

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210621/35172394/staryy-kishinev-interes-pribyli.html

Глава агентства по реставрации в беседе об экономической ценности наследия Кишинева призвал развивать экономику через историческое наследие.

Экспертиза
Штефэницэ: как старый Кишинев сделать интересным и прибыльным

Историческое наследие Кишинева несет в себе и экономическую составляющую, и гражданам Молдовы нужно осознавать, что оно может дать новый импульс в развитии столицы. С его помощью можно развивать Молдову, но на это необходимо выделить деньги. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.

"В Италии, например, в 2017 году в реставрацию и консервацию памятников было вложено два с лишним миллиарда евро, а прибыль от туризма составила 38 миллиардов. Они вложили два с лишним миллиарда, а получили 38! Такие примеры требуют тщательного анализа", – считает эксперт.

Другой пример, продолжил Штефэницэ, – Франция в 2014 году получила прибыль от туризма в размере 43 миллиардов евро.

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Семь миллионов туристов, которые посетили знаменитый Лувр, за один день в Париже тратили около 120 евро каждый. Если умножить эту сумму на 7 миллионов туристов, то получим 840 миллионов евро, которые туристы оставили в этом городе.

"Я всегда напоминаю студентам, гражданам Молдовы и владельцам исторических памятников об экономической ценности исторического наследия Кишинева. Мы можем, развивая экономику через туризм, превратить дома старого Кишинева в рестораны, гостиницы, винотеки, небольшие мануфактуры или сувенирные лавки", – заключил собеседник.

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