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Александр Кузнецов
© Sputnik / Victor Iovva

Кузнецов: как на выборах в Молдове используют административный ресурс

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Эксперт проанализировал предвыборную практику других стран, напомнил о "мертвых избирателях" в США и призвал принять практику подкупа как данность.

Экспертиза
Кузнецов: как на выборах в Молдове используют административный ресурс

Анализируя более чем столетнюю историю избирательной системы в других странах, можно утверждать, что на выборах 11 июля 2021 года в Молдове будет применен ставший привычным для любого государства административный ресурс. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал политический аналитик, политолог и профессор Александр Кузнецов.

"В Соединенных Штатах Америки было очевидно, что один штат работал против другого. В голосовании на выборах якобы приняли участие умершие избиратели. Не помню, о каком именно округе идет речь, но это доказанный факт: проголосовало несколько тысяч людей, родившихся в 1900 году", – рассказал эксперт.

Кузнецов напомнил, что на выборах этого года в Молдове будут применены аналогичные предвыборные технологии, которые применяются по всему миру, поскольку пиарщики и советники приезжают к нам из разных стран.

"Подкуп граждан не всегда значит, что речь идет о килограмме гречки. Подкупы бывают разными: обещания, которые невозможно исполнить, какие-то действия, рекламные акции, быстрый ремонт дорог или водопровода. Этот минутный подкуп демонстрирует, что кандидат на что-то способен и его стоит выбрать", – уверен политолог.

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Подкупа, рекомендует Кузнецов, бояться не стоит. О нем говорил еще Аристотель в античных Афинах: "подкупая гражданина, ты доказываешь, что ты лучше других".

"До тех пор, пока предвыборная борьба повторяется, будут существовать разные формы подкупа и мы должны это принять. Исключить этот фактор во время выборов невозможно, поскольку нет таких стран в мире, кроме тоталитарных, где не подкупался бы электорат", – заключил собеседник.

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