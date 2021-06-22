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Борис Шаповалов
© Sputnik / Rodion Proca

Шаповалов: почему немцы так стремились захватить Молдавию в 1941 году

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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В 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны историк объяснил важность южного направления для нацистов и раскрыл секреты двух операций - "Нахштосс" и "Мюнхен".

Экспертиза
Шаповалов: почему немцы так стремились захватить Молдавию в 1941 году

22 июня 1941 года немецкие и румынские дивизии стремились захватить территорию нынешней Молдовы, однако сделать это с ходу помешало сопротивление Красной армии, которое на разных участках фронта шло 53 дня. Почему нацисты так стремились в Молдавию и Северное Причерноморье? На этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил историк, политолог, доктор философии Борис Шаповалов.

Немцам, продолжил Шаповалов, было важно захватить такие крупные промышленные центры, как Москва и Ленинград, и этот политический вопрос стоял во главе угла у немецкого командования. Южное направление им также было интересно промышленными центрами, металлургическими и танковыми заводами: речь идет об Украине в целом, а также Ростовской области, Краснодарском крае, Ставрополье, Донбассе и Запорожье.

"Украина обладала большими запасами редкоземельных металлов, которые были необходимы немцам в военной оборонной промышленности. Они стремились на Кавказ за бакинской нефтью в сторону Тегерана. Основная линия разграничений планировалась по Волге, а дальнейшее продвижение вермахта должно было быть направлено на юг – Афганистан и нефтяные районы Ирана. В итоге планировалось подчинить весь мир с выходом к Индии. Такими были глобальные стратегические планы Гитлера", - рассказал историк.

Владимир Путин
© Sputnik / Сергей Ильин
Статья Путина о начале ВОВ будет опубликована в германском издании
"Что касается Молдавии, - продолжает Шаповалов, - то для нее были разработаны две операции. Все зависело от того, что будет происходить на реках Прут и Дунай. На случай отхода наших войск от границы, отступления или бегства разработали операцию "Нахштосс" (Nachstoß), которая бы преследовала войска Красной армии и добивала их".

"Вторая операция называлась "Мюнхен" (München) – ее разработали на случай сильного сопротивления. В нашем регионе немецкие и румынские войска не имели мощных танковых моторизованных частей, поэтому планировалось, если не получится убрать войска Красной армии с молдавской границы, начать в начале июля операцию "Мюнхен", - рассказал политолог.

"Основная идея операции "Мюнхен", - заключил собеседник, - была в том, чтобы нанести основной удар на северном участке Молдавии - выше города Бельцы - в направлении Могилев-Подольский-Винница и выйти на Киев, расчленив тем самым южную группировку войск Красной армии и замкнув ее в Одессе и Крыму".

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Теги:
Победа над фашизмом, нацисты, Молдавия, Великая Отечественная война

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