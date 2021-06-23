Журавлев: какую опасность для Молдовы несет база НАТО в румынском Девеселу

Экспертиза Журавлев: какую опасность для Молдовы несет база НАТО в румынском Девеселу

Саммит НАТО определил тактику Североатлантического альянса до 2030 года. Ближайшей ПРО базой Альянса является военная база Девеселу в Румынии. Как это отразится на безопасности в регионе? Этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова мы обсудили с генеральным директором Института региональных проблем (Москва) Дмитрием Журавлевым.

"Не сами румыны придумали эту базу. Ее придумал Брюссель и Вашингтон. Румыны где-то подставили сами себя. В 70-е годы европейцы требовали вывода американских войск из Европы потому, что они не хотели, чтобы американцы с русскими воевали в их городах. Иначе бы их просто не стало", - убежден эксперт.

Это, говорит Журавлев, самый красивый и классический вариант НАТО: воевать будем мы, а стрелять будут по вам. В свое время Франция во главе с Шарлем де Голлем вышла из военной организации НАТО, поскольку де Голль понимал, что все сведется к тому, что американцы ударят по Союзу, а русские танки из ГДР пройдут Германию и войдут во Францию. Поэтому он совершенно не понимал, зачем подставлять под удар свой народ и страну, которую любил.

"Румынское руководство подставило свою страну, заодно и Молдову. Потому что так удобнее. Вы же понимаете, что, когда тебя бьют, хорошо, чтобы между тобой и ударом был бы еще кто-то. Кулак попадет не в тебя, а это, все-таки, как-то полегче", - полагает собеседник.

Журавлев заключил, что Румыния зря согласилась на эту базу, но вряд ли ее кто-то сильно спрашивал. Стоит помнить, что в случае военных действий, расплачиваться будут те, на чьей территории идет бой, а не те, чьи войска будут в этих боях участвовать.

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