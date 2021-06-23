Гаспарян: почему в молдавских школах замалчивают правду о Великой Отечественной

Российский журналист рассказал, почему в современном мире Румыния и США объявляют себя победителями нацизма, а также о важности системного подхода при передаче исторической правды.

Экспертиза Гаспарян: почему замалчивают правду о Великой Отечественной войне в молдавских школах

Тут ничего удивительно нет, потому что в определенном смысле слова молдавское образование является слепком с румынского, а там событиям Великой Отечественной войны в учебниках истории уделены те самые пресловутые полторы-две страницы. Некоторые румынские книги говорят о том, что Румыния была среди основных победителей нацизма. Это же вопрос того, кто это пишет и с какой целью. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал известный российский журналист, радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян.

"Когда подобного рода интеллектуальные построения начинают инкорпорировать в молдавское подрастающее поколение, в этом приятного мало. Здесь важную роль должны играть общественные организации. Самое главное – политические, причем они должны понимать, что это работа не один день в году – 9 мая, когда вышел, цветы возложил и на этом все закончилось. Это работа системная. Иначе все будет размыто", - считает журналист.

По работе и общественной деятельности, продолжил Гаспарян, ему регулярно приходится встречаться с жителями бывших советских республик, и складывается удивительная картина. Если послушать молодых людей, а не тех, кто получал образование в Советском Союзе, то вообще непонятно, кто с кем воевал.

"Если говорить о Молдове. Послушаешь, вообще никаких безобразий не было: пришли румыны – и на этом все закончилось. Непонятно, была оккупация или нет, потом снова вернулась советская власть. Это же три года, между прочим!" - напомнил радиоведущий.

Стоит вспомнить, что во время Великой Отечественной войны на территории Молдавии были уничтожены 300 тысяч евреев и 60 тысяч ромов.

"Здесь двойная история. С одной стороны, идет размытие граней со стороны западных демократий, для которых Соединенные Штаты – единственный победитель нацизма. С другой стороны, был фактор очень серьезного просчета советского идеологического сектора. Это то, что принято называть Суслово-Епишевской доктриной Великой Отечественной войны", - говорит публицист.

Совершенно справедливо вспомнить о 300 тысячах убитых евреев, заключил Гаспарян. "Но это далеко не все злодеяния немцев. Там отличилась еще и значительная часть румынских солдат. Это такой дискуссионный вопрос, кто на первом этапе войны в 1941 году совершил больше злодеяний".

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