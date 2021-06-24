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Виктор Жук
© Sputnik / Mihai Caraus

Жук: почему молдавские политики делят избирателей на своих и чужих

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Политолог внес ясность в заблуждения электоральных конкурентов, проиллюстрировал на конкретном примере призывы партии социалистов и напомнил о предвыборной гонке.

Экспертиза
Жук: почему молдавские политики делят избирателей на "своих" и "чужих"

В молдавской предвыборной кампании 2021 года политические лидеры высказывались на тему того, что диаспора не должна голосовать за рубежом и что необходимо ограничить число избирательных участков в Приднестровье. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова мы поговорили с доктором хабилитат политологии Виктором Жуком.

"Иногда такие категории проскальзывают, и это не в первый раз в Республике Молдова. Такие высказывания будут продолжаться еще многие годы, поскольку люди из Молдовы уезжают, а электоральные конкуренты считают, что те, кто находится за рубежом, обязательно будут за них голосовать", - считает политолог.

Александр Кузнецов
© Sputnik / Victor Iovva
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"Я могу проиллюстрировать это тем, - продолжил Жук, - что социалисты до выборов 2019 года ратовали за открытие как можно большего числа участков в Российской Федерации. После того как они увидели, что молдавские граждане, находящиеся постоянно или временно в РФ, не особо рвутся голосовать, пыл социалистов несколько угас".

"Так будет всегда, потому что предвыборные участки как за рубежом, так и в Приднестровье политики используют в механизме своей политической борьбы. И этот вопрос в обозримом будущем решен не будет. Молдавских сограждан за рубежом будет становиться еще больше, а приднестровский конфликт решится нескоро", - заключил собеседник.

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