Жук: почему молдавские политики делят избирателей на "своих" и "чужих"

В молдавской предвыборной кампании 2021 года политические лидеры высказывались на тему того, что диаспора не должна голосовать за рубежом и что необходимо ограничить число избирательных участков в Приднестровье. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова мы поговорили с доктором хабилитат политологии Виктором Жуком.
"Иногда такие категории проскальзывают, и это не в первый раз в Республике Молдова. Такие высказывания будут продолжаться еще многие годы, поскольку люди из Молдовы уезжают, а электоральные конкуренты считают, что те, кто находится за рубежом, обязательно будут за них голосовать", - считает политолог.
"Так будет всегда, потому что предвыборные участки как за рубежом, так и в Приднестровье политики используют в механизме своей политической борьбы. И этот вопрос в обозримом будущем решен не будет. Молдавских сограждан за рубежом будет становиться еще больше, а приднестровский конфликт решится нескоро", - заключил собеседник.
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