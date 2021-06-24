Кырнац: фиаско в ЕСПЧ – насколько больна молдавская система правосудия

Бывший член Высшего совета магистратуры рассказал, кто платит за ошибки судей и защищает ли Европейский суд по правам человека наши права.

Экспертиза Кырнац: фиаско в ЕСПЧ или насколько больна молдавская система правосудия

Последние десятилетия Молдова часто проигрывает дела в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал профессор, адвокат и бывший член Высшего совета магистратуры Теодор Кырнац.

Это очень болезненно для Молдовы, считает эксперт, поскольку некоторые судьи преднамеренно принимают незаконные решения. Весь расчет на то, что пока дело дойдет до ЕСПЧ, в Республике Молдова сменится власть, а когда решение принято, можно сказать, что оно принималось в рамках закона того времени.

"До сих пор молдавская судебная система не знает ни одного случая возбуждения ответного иска против таких судей, за исключением одного или двух, который бы потребовал вернуть в бюджет Республики Молдова те суммы, которые мы выплачивали из бюджета на основании решений ЕСПЧ", – отметил эксперт.

Кырнац заявил, что в его бытность членом Высшего совета магистратуры, судью, претендующего на должность в Апелляционной палате или Высшей судебной палате, проверяли на количество дел, проигранных в ЕСПЧ. Как правило, такие дела были либо очень громкими, либо незначительными, в которых любой судья мог найти лазейку в трактовке законов.

"Ранее я работал исполнительным директором Хельсинского комитета по правам человека, когда мы впервые выиграли дела против Республики Молдова в ЕСПЧ", – рассказал эксперт.

Первые выигранные дела, заключил собеседник, убедили граждан Республики Молдова в том, что Европейский суд объективно гарантирует права, утвержденные Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Это несправедливо, когда один судья принимает решения по таким громким делам, как дело торгового дома Gemeni или сахарного завода в Гындештах, ведь на кону стоят миллионы и миллионы евро.

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