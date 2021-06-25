Ковалева: почему педагоги закрывают глаза на травлю и расправы в школах

Доктор психологии объяснила, на кого педагоги перекладывают ответственность за воспитание школьников, рассказала об агрессии постмодернизма, а также буллинге и моббинге в школах.

Экспертиза Ковалева: почему педагоги закрывают глаза на травлю и расправы в школах

Некоторые педагоги считают, что воспитательное воздействие должна оказывать только семья, а их роль – преподавать. Такое разделение просто способ снять с себя ответственность за воспитание и развитие личности. Поэтому важна атмосфера в школе, педагоги должны обращать внимание на взаимоотношения одноклассников. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала преподаватель университета, доктор психологии Елена Ковалева.

"Я была на собрании, где учитель объясняла психологический террор, который дети устроили новому однокласснику, философией постмодернизма: якобы каждый имеет свою точку зрения и право на ее агрессивное отстаивание", – рассказала психолог.

Что интересно, подчеркнула Ковалева, что сами педагоги к такой ценностной оценке этого явления не готовы.

"При этом человек, проявляя агрессию по отношению к другому и разрушая его достоинство физическими или словесными оскорблениями, использует буллинг (от англ. bullying - травля, агрессивное преследование) и моббинг (от англ. mob – агрессивная толпа, банда) – оскорбления и обзывания", – напомнила преподаватель.

Это, заключила Ковалева, свидетельствует о том, что у такого человека вне зависимости от его возраста отсутствуют ценностные установки.

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