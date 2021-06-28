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Андрей Нахаба
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Нахаба: стоматология в Молдове – дорого ли это

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Врач рассказал, как обстоят дела в молдавской стоматологии, сравнил стоимость услуг на работы и уровень дохода специалистов.

Экспертиза
Нахаба: стоматология в Молдове – это дорого?

Многие европейцы, выходцы из Молдовы, и рабочие мигранты приезжают лечить зубы и заболевания полости рта в нашу страну. Считается, что вылечить зубы в Молдове - это качественно и недорого. По этому вопросу в эфире студии Sputnik Молдова мы взяли короткий комментарий у стоматолога Владимира Нахабы.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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"Если сравнить заработные платы врачей-стоматологов в Молдове с уровнем зарплат стоматологов других стран, я бы сказал, что в Молдове стоматологи получают мало. Стоматологи, работающие не в частных, а в государственных клиниках, зарабатывают еще меньше", - говорит эксперт.

Нахаба заключил, что размер оплаты услуг стоматолога зависит от уровня сложности работ: при высокой сложности включаются другие расценки. Работа попроще и стоит меньше. Надо понимать, для чего вы обращаетесь к врачу-стоматологу: поставить пломбу, удалить нерв или установить циркониевые зубные коронки.

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