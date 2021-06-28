Урыту: как гражданам Молдовы избирать депутатов

Экспертиза Урыту: как гражданам Молдовы избирать депутатов

В 2019 году депутатов в Молдове мы выбирали по смешанной системе. На предстоящих выборах в парламент 11 июля голосование пройдет по партийным спискам. О плюсах и минусах избирательных систем для Молдовы в эфире студии Sputnik Молдова рассказал бывший вице-председатель ЦИК Штефан Урыту.

Возможно, считает эксперт, смешанная система была бы неплохой процедурой в нормальном государстве, где гражданин и избирательный конкурент в достаточной мере обладают юридическими и организационными средствами защиты своих прав и продвижения законности избирательной процедуры.

"То, что в условиях захваченного государства проводила демократическая партия, фактически дискредитировало эту идею. С 2019 года я не услышал ни одного избирателя, который бы благодарил "родную партию" за хорошего и заботливого депутата", - говорит бывший вице-председатель ЦИК.

Урыту отметил, что один депутат от избирательного округа не может повлиять на бюджет. Его могут подкупить с тем, чтобы заставить голосовать за определенного кандидата, посулив финансирование нового моста или дороги.

"Я сторонник преференциальной системы голосования, когда граждане могут выбрать конкретного человека из списка. Быть может, в партиях возникла бы демократия, а люди бы увидели реальную ценность людей во власти и тех, кто вне ее недооценен", - считает эксперт.

В заключение Урыту напомнил о сложности подсчета преференциальной системы, именно поэтому она является благодатным полем для фальсификаций.

В свое время страны Балтии разрешили вносить в список только пять изменений, то есть лишь пять человек было возможным поменять местами - этих пятерых можно назвать первыми или последними.

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