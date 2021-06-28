Игнат: кто уничтожил противоградовую службу Молдовы

Экономический эксперт рассказал о рисках для сельского хозяйства и как была ликвидирована противоградовая служба в Молдове.

Экспертиза Игнат: кто уничтожил Противоградовую службу Молдовы

Этим летом посевы и сады в Молдове нещадно бил град. Аграрии до сих пор подсчитывают потери. Почему противоградовая служба не справляется? Этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова мы задали экономическому эксперту и преподавателю университета Анатолию Игнату.

По мнению эксперта, каждый сельскохозяйственный год в Молдове преподносит свои сюрпризы: либо засуха, либо чрезмерное количество осадков. Необходимы новые меры, поскольку сельское хозяйство – бизнес рискованный, и относиться к нему нужно очень ответственно. Для этого необходимо учитывать засуху, заморозки, град, проливные дожди… вплоть до саранчи.

"В советское время противоградовая служба Молдовы работала довольно-таки неплохо. Она была очень хорошо оснащена и имела хорошие связи с союзным исследовательским институтом – в Адыгее или на Кубани, который занимался проблемами града", – рассказал Игнат.

В институте, продолжил экономист, работали корифеи, знавшие последние тенденции в области противоградовой защиты, которые совместно с молдавскими специалистами устраивали тренинги, семинары и конференции. После развала Советского Союза связи были утеряны, но бывшее руководство унаследовало этот опыт и знания, сохранив потенциал.

"Однако правители в Молдове сменяются, и противоградовую службу начали серьезно трясти. Вплоть до того, что я видел конкретный проект декрета, – не буду говорить, при ком, – который только ждал своего подписания. Суть декрета – ликвидировать противоградовую службу", – заявил собеседник.

В заключении Игнат рассказал, что в результате ликвидации этой службы кто-то был заинтересован в получении здания ведомства на Ботанике, а кому-то достались земельные участки службы по всей республике, при этом проблема града в стране никого не интересовала. Стоит сказать, что в период с 2000 по 2002 год противоградовая служба совсем не работала, и потери этих двух лет в разы превысили затраты государства на ее содержание. При этом руководство службы, сохранившее знания и потенциал, просто попросили уйти, что оно и сделало.

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